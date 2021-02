Thelma Assis Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 15:19

Depois de Rafa Kalimann sair em defesa de Thelma Assis, após a Karol Conká sugerir no 'BBB 21' que o mérito da campeã da última edição do reality tem a ver com a proteção que ela recebeu de duas brancas (Rafa Kalimann e Manu Gavassi) dentro do confinamento, eis que a própria Thelminha resolveu também rebater a fala da cantora.

"Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor. Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito", disse Thelminha, que ainda acrescentou: "Tá na hora de acordar para o jogo e parar de se comparar com a galera do ano anterior. Quem nasceu pra 21 nunca será 20".