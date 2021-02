Flávia Alessandra Reprodução

Publicado 03/02/2021 18:36 | Atualizado 03/02/2021 18:38

Flávia Alessandra como qualquer mortal morador do Rio está fazendo de tudo para espantar o calor do verão escaldante dos últimos dias. Mesmo com uma piscina em seu imóvel duplex de frente para o mar na Barra da Tijuca, a atriz escolheu tomar banho de chuveirão no meio da tarde desta quarta-feira (3) e publicou a foto no seu Instagram: "Dia de sol, festa de luz", escreveu a atriz na legenda, que quase ninguém deve mesmo ter reparado. O que tudo mundo prestou mesmo a atenção foi a boa forma da mulher do apresentador Otaviano Costa, que recebeu vários elogios pelas curvas e que curvas.