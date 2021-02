Casamento de Junior Figueiredo e Rodrigo Sant'Anna Reprodução Instagram

Publicado 04/02/2021 05:00

Junior Figueiredo, marido do ator Rodrigo Sant'Anna, usou o Instagram para se declarar ao amado. O roteirista do Multishow aproveitou a comemoração de dois anos de casamento do casal. "Há dois anos atrás comemorávamos nosso casamento. Tudo meio improvisado, leve e sem nóia. E esse sentimento hoje se repetiu pela 730ª vez. Seguimos leves, caminhando juntos, amenizando o caos, sonhando alto, driblando o tédio e fugindo de tudo que não é amor. Ser feliz depois de adulto não é uma tarefa fácil. Mas com certeza sem você seria muito mais complicado. Te amo", diz o roteirista.