Lary Bottino está de visual novo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 05:00

Ex-participante do reality 'De Férias com o Ex', a influenciadora Lary Bottino cortou ainda mais os cabelos e ostenta um visual moderno e prático. A morena comentou a mudança: "Eu decidi mudar de cabelo porque estou me redescobrindo. Minha identidade, meu jeito, meu estilo e minha autenticidade tem muito mais a ver com um cabelo moderno, leve e estiloso. Além de ter um estilista que me ajudou muito a entender isso, também é super fácil de ajustar, rápido e lindo né gente?! Estou amando", disse Lary.