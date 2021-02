Maiara e Fernando em viagem para Dubai Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 05:00

Maiara, dupla de Maraisa, e seu namorado, o sertanejo Fernando, estão curtindo férias em Dubai. Os dois vêm compartilhando alguns cliques da viagem com os fãs. O mais recente deles foi feito no Deserto de Dubai, que faz parte do Deserto Arábico. "Com você tudo fica perfeito", se declarou o cantor, que ainda usou uma figurinha de coração para marcar a amada no álbum de viagem dos pombinhos ao continente asiático.