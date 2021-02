Eduardo Surita Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 05:00

Eduardo Surita, filho caçula do apresentador Emílio Surita, do programa 'Pânico', da Jovem Pan, e ex-colírio da Capricho, testou positivo para a Covid-19. No ano passado, o Emílio Surita já havia sido diagnosticado com a doença em agosto e precisou ficar um tempo afastado da atração para se recuperar. O músico, DJ e produtor musical está com sintomas leves.