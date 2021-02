Dan Stulbach Reprodução

03/02/2021

Poucos dias depois do falecimento do pai, Jozef Stulbach, por complicações da Covid-19, o ator Dan Stulbach vive um novo drama familiar por conta da pandemia do coronavírus. A mãe do intérprete do personagem Eugênio de 'A Força do Querer', Ewa Parszewska deu entrada no Hospital Albert Einstein e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A coluna soube que o estado de saúde da arquiteta e tradutora, de 80 anos, é grave.

Jozef Stulbach ficou internado no Albert Einstein, na capital paulista, por mais de duas semanas após testar positivo para coronavírus. O estado de saúde dele complicou depois de uma sepse e ele não resistiu. O engenheiro faleceu no início da semana.