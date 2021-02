Dilsinho será pai Reproducao Instagram

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 12:53

Dilsinho anunciou, nesta quinta-feira (4), que será papai. A novidade foi compartilhada pelo cantor no Instagram. "Família! Se tem uma palavra que eu ouvi dentro da minha casa desde que me entendo por gente é essa. Minha família é o meu grande sonho, a minha grande conquista e ela está crescendo... É real, vou ser Pai. Agora te espero com todo amor que um pai pode ter por um filho, pronto para viver os melhores anos da minha vida do seu lado, na alegria e na tristeza, até que me faltem forças, eu estarei aqui", escreveu Dilsinho em foto ao lado de sua mulher, Beatriz Ferraz.