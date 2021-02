Hugo Souza e Nathassia Brito Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 17:03

Hugo Souza e Nathassia Brito retomaram o namoro no início de janeiro, depois de dois meses do anúncio repentino do fim do noivado. Mas, os pombinhos voltaram a usar as alianças nas mãos direitas agora, depois de um dia de passeio de helicóptero em comemoração aos 22 anos do goleiro do Flamengo. O casal não só reatou o compromisso como decidiu recomeçar a preparação do casamento, que estava marcado para o primeiro trimestre de 2021. A coluna soube que eles comunicaram as famílias que a nova data da celebração será no final deste ano.