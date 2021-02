Fatima Bernardes, Bil e Karol Conká Reprodução/Montagem

Publicado 04/02/2021 17:42 | Atualizado 04/02/2021 17:44

Os internautas não perdoaram e criticaram Fátima Bernardes, que chamou de 'flertes' as investidas de Karol Conka em cima Arcrebiano Araújo durante a festa na madrugada desta quinta-feira (4). Muitos seguidores interpretaram como assédio a insistência da cantora de 'ficar' com o brother, já que ele tinha recusado a abordagem duas vezes. Vale lembrar que a assessoria de Bil já tinha emitido uma nota repúdio ao 'assédio moral e sexual', que alegou ter sofrido o seu cliente enquanto dormia em uma rede no lado de fora da casa durante a tarde desta quarta-feira (3).

'Na internet, o beijo de Karol e Bil está bombando por causa da insistência (dela). Mas será que não é porque é muito mais incomum a gente ver a mulher em ação, em uma tentativa de conquista?", questionou a jornalista em papo com a comentarista esportiva Ana Thais Matos no 'Encontro'. O flerte partindo da mulher vale, né?", completou a apresentado.

Só que Ana Thais mandou na lata. "Olha, se tiver um cara ali, insistindo, e você não quer, é incômodo. Quando é a mulher quem faz isso, a gente não está muito acostumado a acompanhar. Mas achei que ela ficou muito em cima. Acho que ela sabe o que quer e ele não, naquele momento ali. A linguagem corporal diz muito nesses momentos. Ela estava abraçada a ele, e ele parado igual a um robô", completou.

no programa da fatima bernardes falando que causou "estranheza" o beijo da karol e do arcrebiano foi por ter uma mulher tomando a iniciativa pro beijo



não foi por causa disso não amor, foi porque ela passou a noite toda assediando o cara — anaa (@gyllenhau) February 4, 2021

a fatima bernardes passando um paninho pra karol conka kkk errou feio amiga — (@ilymoennig) February 4, 2021