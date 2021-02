Rita Cadillac Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:34

O primeiro ensaio no de Rita Cadillac aconteceu em novembro de 1980 e para surpresa dos fãs, a apresentadora posou ao lado de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e mais três colegas de palco para um revista masculina. E mais ela, Fátima Boa Viagem, Leda Zepelin e Fernanda Terremoto receberam um cachê pequeno da própria empresa do apresentador. "Não foi um convite feito pela revista porque quando chegamos lá, eles falaram 'vocês vão fazer uma capa com papai’. Não vou negar que todo mundo se arrepiou do tipo ‘e agora?’. Mas foi tão profissional que ele nem sabia que a gente estava pelada”, lembrou.

Cadillac ainda contou em entrevista ao apresentador Lucas Hit, do Clube da VIP que nos anos 80, a nudez era velada, já que não podia mostrar as partes íntimas nas fotos: “Ainda era uma ditadura, a ‘piriquitinha’ não aparecia. Era tudo coberto com um véu ou uma fita adesiva. Não aparecia a 'piriquitinha, não aparecia a piri. Podia aparecer os seios, mas não podia pelos, vagina, nada disso”, continuou a ex-chacrete, que não tem problema para ficar nua se for a trabalho. “Eu não tenho problema em ficar nua. Qualquer foto, cinema, teatro, qualquer coisa dessas, não tenho problema nenhum em ficar pelada".