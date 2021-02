Déo Garcez Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021

O ator Déo Garcez, que interpretou o Dr Elmir em 'Salve-se Quem puder', da Globo, parece viver em um mundo a parte, como se não houvesse pandemia. Garcez está preparando uma feijoada para os amigos do Maranhão, estado onde nasceu, e distribuiu até convite nas redes sociais. O evento deve acontecer no próximo dia 13, a partir das 14h, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O convite vem dizendo que o encontro deve seguir todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. Então podia começar mesmo seguindo a recomendação de evitar festas e aglomeração de pessoas.