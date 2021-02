Bruno Magri e Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 05:00

fotogaleria Viih Tube entrou no 'BBB 21' ainda com marcas de um trauma que sofreu na adolescência: o de ter sido 'cancelada' na internet após um vídeo brincando de cuspir na boca de um gato. Viih, que até então evitava tocar nesta ferida da qual se arrepende muito, deixou até um vídeo gravado para se pronunciar pela primeira vez sobre o tema, já que sabia que sua participação traria a polêmica de volta à tona. Agora, já no confinamento, a atriz está novamente na mira dos 'canceladores', mais conhecidos como juízes da internet, após se afastar da sister Juliette, sua então amiga no programa. O afastamento levou a Viih a seguir na mesma linha de de jogo da maioria da casa.

O namorado dela, Bruno Magri, falou com a coluna sobre a postura da youtuber. Ele acredita que pelo fato de ela ainda ser novinha (20 anos) está se deixando influenciar por participantes mais experientes. "Eu acredito que pode ser que sim (sendo influenciada). A Viih é a mais nova da casa e leva muito em consideração a opinião dos experientes. Mas ela é muito convicta e centrada nas suas verdades e com o tempo, lá dentro, ela vai se encontrando", afirma.



Já a mãe da Viih Tube, Viviane Felício, disse o que acha da cultura do 'cancelamento virtual'. "Todos sofrem com o cancelamento. Eu e a Viih somos completamente contra essa cultura que não escuta, dialoga e que não dá espaço para o arrependimento, aprendizado e evolução. Todos nós erramos e o diálogo é um ótimo jeito de resolver as cosias" acredita.