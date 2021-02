Maiara e Fernando Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 22:57 | Atualizado 04/02/2021 23:25

Maiara está noiva. O cantor Fernando surpreendeu a namorada com um pedido de casamento. Mas, não foi um pedido qualquer. Sem desconfiar de nada, Maiara recebeu o pedido minutos antes do salto de paraquedas, em Dubai.



A surpresa aconteceu antes do salto e o casal pôde sentir a sensação de estar, literalmente, nas nuvens com o novo passo. "Eu queria que esse momento fosse diferente e especial, do jeito que o nosso amor merecia. E foi assim, no meio de um salto de paraquedas que eu decidi fazer o pedido. Eu estou muito, muito feliz que ela disse sim” diz Fernando, que já tinha tudo planejado no Brasil.



Juntos há pouco mais de dois anos, o casal protagonizou idas e vindas, mas para quem acompanhou de perto a relação, não havia dúvida de que este momento chegaria. O casal ainda não tem uma data para a oficialização da união.



Antes de compartilharem a novidade com fãs, eles contaram aos familiares. "Peço a Deus que tenhamos sabedoria para construir uma vida juntos, eu renasci como mulher depois de ter conhecido o Fernando", assume Maiara.