Tiago Ramos, namorado de Nadine Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 23:22 | Atualizado 04/02/2021 23:40

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves juntos de novo ? Pois é. Na véspera do aniversário de Neymar, que completa 29 anos nesta sexta-feira (5) lá em Paris, a mãe do craque brasileiro foi flagrada com o modelo pernambucano. O vídeo publicado com exclusividade pelo apresentador Erlan Bastos mostra os dois lanchando na praça alimentação do lugar.

Os dois assumiram o romance publicamente no início de abril. Dois meses depois, ela terminou após as inúmeras polêmicas envolvendo o nome do modelo, de 22 anos. Eles voltaram, terminaram, voltaram e a última briga aconteceu em dezembro. Os dois viajarem juntos para Cancún, no México, e eles tiveram uma briga feia no paraíso do Caribe. Revoltado com o fim, Tiago se envolveu em uma confusão quando se recusou a usar máscara de proteção um restaurante. Após se negar a sair do estabelecimento, ele brigou com três homens e acabou levando uma facada nas costas.



