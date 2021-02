Naiara Azevedo Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 18:17

Naiara Azevedo acordou bem azeda nesta quinta-feira (18) e resolveu responder um internauta que foi comentar uma foto em que a cantora aparece de biquíni. Depois de receber vários elogios, a sertaneja vou algumas críticas e não gostou de uma comentário específico. Ao ver a barriga chapada de Naiara, o seguidor mandou a letra: "Essa barriga é comprada... e não conquistada."



"Claro que é conquistada, amor!!! Eu tive que trabalhar muito pra pagar ela. Ou você acha que eu alguém me deu?!?!? Eu tive que me esforçar pra emagrecer mais de de 30 quilos, só com exercícios e alimentação saudável. Se isso não for conquista, não sei o que é", disse a cantora.

Mas, Naiara nunca escondeu que passou por alguns procedimentos após a reeducação alimentar que a fez perder mais de 30 quilos como uma cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios e outra de lipo LAD, que promoveu um shape mais definido, inclusive na sua barriga.



"Fiz lipo HD, sim, há um ano atrás e coloquei silicone!!! Compartilhei nas minhas redes sociais para meus seguidores desde o dia que entrei no hospital para fazer o procedimento. Não tenho problema nenhum e compartilhar isso, sou muito bem resolvida. Estou muitoooooooo feliz e super incentivo as pessoas que têm vontade, porque é, sim, maravilhoso se sentir bem consigo mesma!".