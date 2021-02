Gleice Araújo Silva, mais conhecida como Ruana Divulgação/TV Globo

Publicado 19/02/2021 05:00

A ambulante baiana Gleice Araújo Silva, mais conhecida como Ruana, de 29 anos, é uma das protagonistas do 'Falas Femininas', especial que a Globo exibe no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Com direção de Patricia Carvalho e Antonia Prado, o programa apresentar a história de vida de cinco mulheres de diferentes regiões do país, faixas etárias, credos e raças, com o objetivo de revelar as histórias de luta e força que marcam a vida das mulheres brasileiras. Dona de uma barraca de drinks na praia, ela complementa sua renda para criar as três filhas vendendo comida por encomenda. Apesar da rotina puxada, Ruana não deixa de se dedicar a sua religião, o candomblé.