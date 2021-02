Mika Guluzian Vinícius Ziehe

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 05:00

Estrela das novelas mexicanas da Televisa e do cinema, Mika Guluzian finalmente estreia nas novelas brasileiras. Premiada no cinema, ela aceitou o convite para estar em 'Gênesis' como Fátima, uma serva aramita que passou a vida em tendas, sem conhecer quase nada do mundo exterior.



"Estou muito realizada. Nunca consegui fazer televisão no meu país e sempre tive vontade, mas minha agenda não batia com os compromissos fora, ou até mesmo com agenda de outros trabalhos. Estou amando e sendo muito bem recebida. Nunca havia trabalhado em uma trama bíblica antes e requer muito estudo da minha parte. Com certeza é diferente de atuar em uma trama mexicana, mas acredito que a arte se une em um todo, em qualquer lugar do mundo", conta a artista, que lançará 'Nada é Por Acaso', de Zíbia Gasparetto, ao lado de Giovanna Lancellotti, ainda esse ano.