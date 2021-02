Gui Agustini Divulgação/Matheus Meirelles/ Epico Hub

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 04:00

O ator Gui Agustini, do longa 'Solteira Quase Surtando', volta ao cinema nacional em 'O Faixa Preta' como um agente do FBI, Barry, responsável pela prisão do lutador de Jiu Jitsu Fernando Tererê no filme baseado em fatos reais. Séries como 'FBI', 'Homeland' e 'Quântico' tornaram-se inspiração para Gui na hora de compor o personagem. "Quis aprender ao máximo o que é ser um agente do FBI. Comecei a estudar todo o processo necessário para me tornar um e assisti todos os vídeos possíveis. As informações serviram apenas como base, porque o personagem retratado na trama é uma versão que não se encontra em lugar nenhum por não ser a das mais positivas", conta Agustini.