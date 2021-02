Marília Mendonça muda o visual reprodução do instagram

A irmã Maraisa foi quem ajudou o cunhado Fernando a preparar o pedido de noivado antes de um salto de paraquedas em Dubai para Maiara. Mas, a primeira pessoa que soube da novidade, fora o núcleo familiar, foi Marília Mendonça. Nesta quinta-feira (18), a cantora revelou para um seguidor a sua participação na festa ao ser questionada se estava 'feliz com o anúncio de um futuro casamento'. "Muito! Maiara e Fernando, toda felicidade do mundo para vocês", respondeu a Rainha da Sofrência, mostrando o print da conversa que teve com a amiga no WhatsApp.