María Antonieta de Las Nieves Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 08:20

María Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha no seriado 'Chaves', deixou seus fãs de queixo caído ao publicar uma foto de biquíni nas redes sociais. Aos 70 anos, a mexicana mostrou estar em ótima forma.



A atriz está em Acapulco, região do México famosa pelas praias. 'Férias em Acapulco', aliás, é o episódio preferido de boa parte dos amantes do seriado. "Desfrutando da natureza com minha família", escreveu ela em um post.