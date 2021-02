Alessandra Negrini Reprodução

Alessandra Negrini já assumiu que não gosta de acordar cedo e que adora andar de pijamas pela casa. Nesta sexta-feira (19), a atriz acordou no final da manhã e resolveu compartilhar um clique com seus fãs para desejar um ótimo dia. O pijama azul de bolinhas brancas ficou um charme em Alessandra e ressaltou ainda mais a sua boa forma aos 50 anos. Sim, minha gente! Ela tem 50 anos. "E aí? Boas vibrações gerais? Emanemos! Hoje sextei no pijama de bolinhas e no cafezinho, (amo muiiitooo)", escreveu a mãe de Antônio, de 24 anos, e Betina, de 16.

Logo depois da publicação da foto, os fãs fizeram questão de deixar vários elogios. "Perfeita! Com todas letras", comentou um seguidor. "Que mulher! Maravilhosa", observou outro internauta e o terceiro completou: "Parece que o tempo não passa para você! Linda".

