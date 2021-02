Helena Strada Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 02:00

Mais uma atriz mirim conhecida nas telinhas entra no elenco da nova superprodução da Record. Helena Strada, que fez sua estreia na TV com a novela 'A Terra Prometida', acaba de concluir as gravações de sua participação em 'Gênesis', na trama ela fara parte do núcleo da Caravana de Abrãao e sua participação promete cenas fortes ao lado do antagonista do folhetim bíblico.