Dalton Vigh



20/02/2021

Dalton Vigh vive um dos papéis centrais na série 'A Divisão' e o sucesso da produção, já com duas temporadas disponíveis no Globoplay, é mais um prêmio na carreira do ator como mais de 30 produções para TV, entre novelas, séries e minisséries, além de 12 filmes e 14 peças. Na trama, ele interpreta o deputado estadual, Venâncio Couto, que almeja ser governador e tem a filha sequestrada, conflito principal da trama. "Foi um trabalho intenso e meticuloso, do qual fico muito orgulhoso por poder ter participado, foi um dos melhores roteiros que já li e acho que o personagem me trouxe desafios que me tiraram da 'zona de conforto', comenta o ator.

Por enquanto da pandemia do coronavírus, Dalton teve uma peça teatral adiada em 2020, mas o ator protagonizou em janeiro o espetáculo 'O Urso', do autor russo Tchekhov, em parceria com o Grupo TAPA. O espetáculo foi exibido ao vivo diretamente do Teatro Aliança Francesa, e transmitido por streaming. Em breve, o ator estará em cartaz com o filme "Sem Pai Nem Mãe", em que atua com Alexandre Nero.