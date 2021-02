Gabi Martins e Tierry Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 17:18

Gabi Martins está tão apaixonada que até errou na conta. Se bem no início de fevereiro, ela jurou que completou um mês de namoro com Tierry, então, nesta sexta-feira (19), na verdade o casal está completando um mês e meio de relacionamento. Mas, isso pouco importa para a cantora. O fato que ela quer mesmo se declarar ao amado e, por isso, fez questão de preparar uma surpresa na frente do hotel que estão hospedados, em Salvador. A ex-BBB contratou um carro de som decorado com bexigas coloridas para celebrar mais uma data. Nas imagens compartilhadas pelos dois no Instagram, eles dançam juntinho à música ‘Facas’, de Diego & Victor Hugo e Bruno & Marrone.



“Pense num rapaz que ficou vermelho! Você não existe, Gabriela. Te amo. A Playlist foi a melhor!”, escreveu o cantor. Já Gabi brincou sobre a cena: “Feliz um mês de namoro. Se não for pra ser assim, eu nem namoro", entregou a mineira.

Gabi e Tierry resolveram assumir o relacionamento nas redes sociais durante a viagem ao Morro de São Paulo, na Bahia, no dia 29 de dezembro de 2020, mas os boatos dão conta que eles estavam juntos desde o final de novembro.



