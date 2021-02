Suzy Cortez protesta por Instagram desativado Divulgação

Publicado 20/02/2021 05:00

Após ser vítima de roubo no momento em que saía de uma academia de dança na Rua Augusta, em São Paulo, e ter todos os seus pertences pessoais roubados, a musa fitness e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez, foi vítima de extorsão dos criminosos. Em posse do celular da morena, os bandidos tentaram extorquir Suzy exigindo o pagamento da quantia entre R$ 10 mil a R$ 100 mil para que devolvessem a ela os acessos à suas redes sociais, que estavam logadas no aparelho roubado.

Suzy não cedeu à tentativa de extorsão e tentou recuperar sua conta no Instagram - com três milhões de seguidores - diretamente com os administradores da plataforma, mas não conseguiu. Ela então solicitou o bloqueio da conta para que os criminosos não pudessem mais usar, mas acabou tendo seu acesso também bloqueado.



Depois de recorrer à Justiça, Suzy conseguiu, em janeiro deste ano, uma decisão favorável dando prazo de 48h para que seu acesso fosse devolvido. No entanto, no último dia 17, uma decisão judicial confirmou que o Facebook - responsável pelo Instagram - estava descumprindo a determinação judicial e determinou que no prazo improrrogável de 48 horas seja restabelecido o perfil @SuzycortezOficial, sob pena da prática de crime de desobediência, com aumento do valor da multa inicialmente estipulada para o montante diário de R$ 1,5 mil.

Procurada, a assessoria do Instagram respondeu que não vai comentar o assunto.