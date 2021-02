Mara Maravilha passa por cirurgia plástica em São Paulo Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 05:00

Diante do cenário de incertezas e em meio ao isolamento total no ano passado, por conta da pandemia de Covid-19, Mara Maravilha acabou descontando toda sua ansiedade na comida. O resultado disso? A apresentadora saiu completamente de sua rotina e hábitos alimentares, o que a levou ao ganho de peso e aumento do número de seu manequim. E tendo sua imagem como seu instrumento de trabalho, afinal de contas ela ainda segue contratada pelo SBT, a cantora resolveu dar um 'up' no em seu visual, em busca de reencontrar sua melhor versão.

"Considerando que o corpo é o nosso templo, sou a favor de sempre estarmos bem consigo mesmos. Após pensar muito e buscar por alguém que me inspirasse confiança, cheguei ao consultório do Dr. Nívio Moreira Júnior, um profissional brilhante que fez uma excelente entrevista de avaliação onde, juntos, optamos pela realização da Lipoescultura de Definição (a famosa Lipo LAD que virou febre entre as blogueiras). Estou ansiosa pelo resultado final", confessa a apresentadora.

O procedimento foi realizado no Hospital Paulistano pelo médico e sua equipe. Mara, que se prepara para novos projetos, resolveu entrar com o pé direito em 2021 e está feliz da vida.



Assim como os brasileiros conscientes, a cantora e apresentadora Mara Maravilha passou por um longo de período de isolamento total no ano passado, em decorrência da pandemia. Ao lado de sua família, a artista, que é considerada um dos maiores ícones de sua geração, aproveitou o momento reclusa para curtir momentos de tranquilidade e relaxamento ao lado do marido e do filho.