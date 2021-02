Flor Fernandez Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 20:50 | Atualizado 19/02/2021 20:53

Era para ser só um comentário sobre o comportamento de Karol Conká no 'BBB 21', mas Flor Fernandez foi responsável por um climão entre a equipe de apresentadores do 'Fofocalizando' nesta sexta-feira (19). Ela rebateu a pressão em cima da Globo em relação aos ataques em cima dos familiares participante do reality e acabou revelando que o SBT estava 'às moscas' e 'sem funcionários'.

Tudo começou com Gabriel Cartolono falando que a Globo poderia prestar um serviço de assessoria para as famílias dos brothers que sofrem ataques nas redes sociais. "É fazer um tipo acompanhamento básico. Não dá também para as pessoas se responsabilizarem por aquilo que os participantes falam dentro da casa. É igual aqui no programa. Eu falo e nós temos a liberdade de falarmos o que quisermos, mas o SBT não pode se responsabilizar por tudo", disse Cartolono.

Publicidade

"Cartolano...o SBT está parecendo [que está] às moscas. Só algumas pessoas estão trabalhando e como é que vai colocar gente para assessorar? Nós estamos em crise, estamos em pandemia, estamos sem funcionários e a Globo está mandando todo mundo embora. Não dá", explicou Flor. Xi!





observatoriodatv.uol.com.br › Notícias