Equipe de reportagem sofre assalto Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:10

A cena aconteceu em Guaiaquil, a maior cidade do Equador, mas poderia ter sido em solo brasileiro. Uma equipe de reportagem foi assaltada assalto à mão armada enquanto fazia uma transmissão ao vivo em frente do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo horas antes de uma partida de futebol. Um rapaz aparece de repente anuncia o assalto, leva os celulares do repórter e cinegrafista da DirecTV Sports e sai em disparada. A vítimas ainda correm atrás do indivíduo para registrar a fuga.