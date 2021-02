Andrea Nóbrega e Lisa Gomes Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:58

Filho do apresentador Carlos Alberto e da atriz Andréa Nóbrega está com a Covid-19. João Victor, que recentemente viajou com alguns amigos para Fernando de Noronha para se divertir, após 12 dias do retorno para São Paulo começou a sentir os sintomas da doença, fez o teste e deu positivo para coronavírus.



"Ele está isolado no quarto porque eu cuido da minha mãe, que tem 89 anos e faz parte do grupo de risco. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente e, infelizmente, meu João Victor pegou Covid-19. Não posso vê-lo, não posso cuidar, não posso entrar, a comida é deixada na porta, está uma dificuldade, está isolado. Não posso chegar perto dele e é muito desesperador", desabafa Andréa Nobrega em entrevista ao Canal da Lisa Gomes.

Andréa fez questão de alertar aos pais e jovens contra a Covid-19. "O meu filho tem 20 anos e ficou preso em casa no ano de 2020 inteirinho e agora no começo do ano, ele com os amigos resolveram uma saidinha aqui, uma viagem ali e estão todos com a Covid-19. Eu faço um alerta para os pais: cuidem dos seus filhos. Com os jovens não adianta! Eles falam que estão de máscaras, que estão usando álcool em gel, mas nem sempre é verdade. Os jovens não acreditam e por mais que a doença venha com os sintomas mais leves, eles acabam mexendo com toda a estrutura de uma família. Qualquer pessoa jovem ou criança pode pegar o coronavírus", explica Andréa que chega a chorar por conta do isolamento do filho.