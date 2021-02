Luiza e Marcela Reprodução

fotogaleria Desde que entrou na casa do 'BBB 20', Marcela Mc Gowan nunca escondeu a sua orientação sexual. Bissexual, a médica ginecologista namora há três meses a cantora sertaneja Luiza, da dupla com Maurílio, e neste sábado (20), ela resolveu expor um internauta que questionou se ela não sentia 'saudade de um pinto de verdade'. Marcela rebateu: "O que você acha, meu querido? Tenho não. Tenho uma coleção de vários tamanhos e várias texturas. Tenho o que vibra, o que roda, o que faz movimento, o que acha o ponto G e o que acha o clitóris. Além de tudo, tenho certeza que [os vibradores] nunca vão fazer uma pergunta idiota igual a essa para mim".

Marcela fez questão de colocar ainda um texto na publicação. "Essa ideia do 'pinto' de ouro provedor absoluto do prazer é o que estraga a vida sexual das pessoas! Existem muitas possibilidade de prazer que inclusive funcionam melhor no quesito orgasmo feminino. Logo, uma mulher se relacionando com outra mulher não sente falta de nada, ainda assim se quiser penetração os sex toys estão aí em todos os formatos, cores, tamanhos, texturas, vibrações e intensidades possíveis!", completou Marcela.

