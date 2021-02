Andressa Urach Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 12:06 | Atualizado 21/02/2021 12:12

Andressa Urach sempre gostou de tatuagens e aos poucos vai retocando os desenhos mais antigos. A apresentadora passou cinco horas em um estúdio em Porto Alegre neste sábado (20) e decidiu mostrar o resultado final para seus seguidores e acabou deixando o bumbum à mostra em cliques no Instagram. Antes dos haters criticá-la pela ousadia na rede social, Andressa já mandou a letra: "Pecado é julgar e machucar as pessoas com as palavras".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

