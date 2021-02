Marcelo D2 Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 15:08 | Atualizado 21/02/2021 15:16

Marcelo D2 lamentou a morte da mãe, neste domingo (21) nas redes sociais. O rapper publicou uma foto dos dois e fez uma homenagem a dona Paulete Peixoto. "A vida fica mais triste sem a presença da dona Paulete, sinceramente me bate um medo enorme de continuar, minha mãe viveu tão intensamente que eu nunca pensei que iria estar aqui nesse momento falando sobre isso e apesar de sabermos, nós nunca estamos preparados para essa hora. Mães só se vão fisicamente, elas ficam nos corações, e dona Paulete é luz, iluminava qualquer lugar por onde ela passava", começou.



No texto, o cantor exaltou uma de suas qualidades: ser amiga de verdade. "Eu e minha irmã tivemos o privilégio de ser filhos dela, nossa vida foi muito dura, minha mãe trabalhou muito pra criar a gente, me lembro da primeira vez que tive consciência da dureza da vida quando ela falou que não estava com fome pra deixar o pouco de comida que tinha pra gente, mas sua leveza na forma de encarar a vida era rara num mundo tão pesado, Que o nome Paulete seja citado como sempre foi com alegria e amor, vai mãe, pode ir que seu rebanho está pronto. Obrigado minha querida mãe prometo honrar todo amor que você deixou aqui!", encerrou Marcelo.



A causa da morte não foi divulgada.

