Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O comunicador apresentou febre e mesmo tendo tomado a primeira dose da vacina contra Covid-19 em 10 de fevereiro, os médicos optaram por interná-lo, já que dois membros próximos da família testaram positivo para a doença: a mulher, Renata, e o filho João Victor, fruto do seu casamento com a empresária Andréa Nóbrega.

Carlos Alberto fez dois exames e espera agora os resultados para saber se está ou não com o coronavírus. Neste domingo (21), ele fez questão de compartilhar com seus seguidores notícias sobre o seu estado de saúde: "Meus queridos e fiéis amigos: estou ótimo. Já comecei o tratamento. Estou sem dor, mal-estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor e sem ter mais dores. Meu caçula João Victor está em isolamento em sua casa e não sente rigorosamente nada. Deus vai me permitir estar gravando A Praça no dia 24 de março", escreveu.

Renata está internada desde quinta-feira (17) no Sírio-Libanês e o filho João Victor segue com o tratamento isolado em casa.