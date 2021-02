Pétala Barreiros Reprodução

22/02/2021

Pétala Barreiros resolveu criticar publicamente o ex-marido Marcos Araújo por não responder as mensagens nem atender as ligações do filho mais velho do casal, Lorenzo, de 6 anos. "Sei que você me segue pelos fakes, então, te peço: responda o Lorenzo, por favor. Ele está tentando falar com você há dias. Mandou mensagens, te ligou, te enviou uma dm e até comentou a sua última publicação no Instagram. Ele é uma criança e sente falta do pai", reclamou a modelo, que tem outro filho com o dono da AudioMix, Lucas de dois meses de vida.

A influenciadora digital ainda revelou que pai e filho não se veem há seis meses e até descobriu que o atual namorado de Lívia Andrade trocou o número de telefone. "Tudo isso para não ter que bloquear o filho e não ter uma desculpa melhor para respondê-lo? Lamentável", explanou.

Pétala e Marcos se conheceram quando a jovem tinha apenas 14 anos. Os dois ficaram juntos por um tempo e se separaram em 2016. Três anos depois, ele se reconciliaram e uma nova separação no ano passado. Em dezembro, a ex do empresário se envolveu em uma polêmica com a apresentadora do SBT.

Lívia Andrade se manifestou nas redes sociais depois que Pétala afirmou que o ex-marido e ela seriam amantes. A jovem também disse que teria sido estuprada pelo pai dos seus filhos e agredida fisicamente por ele mais de uma vez.



A atriz e apresentadora contou que foi pesquisar a respeito de Pétala e descobriu que o pai da jovem era assaltante de joalheria e que ela teria falsificado o documento de identidade para entrar numa boate, em Goiânia, aos 14 anos, quando conheceu e começou a se relacionar com Marcos, que na época era casado com outra mulher. "Provavelmente, ela usou o documento de outra pessoa para entrar. Lá conheceu o cidadão, que era casado e tinha um filho pequeno. Passaram a se relacionar, como amantes. Ela engravidou e, aos 15 anos, teve seu primeiro filho e escreveu um livro com cada história de deixar o cabelo em pé", disse nas redes sociais.



Pétala confirmou a história contada por Lívia, de que o pai havia sido preso por assaltar uma joalheria. "A história do meu pai aconteceu quando eu ainda era criança e as pessoas usam dela para me ameaçar, para tentar me calar. Como foi dito, quando a gente tem 14 anos, a gente acha que é dono do mundo, que a gente está certo e nossos pais totalmente errados. Minha mãe sempre foi muito rigorosa em casa, mas isso não impediu que eu mentisse para ela e me arrependo disso, me arrependo de tudo o que fiz com meus pais", começou e falou que seu problema com o ex-marido, não é por causa de outra mulher. "Sobre o que foi dito ontem, eu quero dizer que o meu problema nunca foi e nunca vai ser com outra mulher".