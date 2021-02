Thaís Vasconcellos, Júlia e Ferrugem Divulgação/Thiago Mendes

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 05:00

O cantor Ferrugem não quis passar em branco o aniversário de 10 anos da sua primogênita Júlia, fruto do seu relacionamento com Juliana Barbosa, que faleceu em julho de 2015 após complicações em uma cirurgia de lipoaspiração. O pagodeiro e a atual mulher, Thaís Vasconcellos, organizaram uma festa intimista neste final de semana em Teresópolis, Região Serrana do Rio, só para a família. O ponto alto foi a hora do parabéns de Júlia. Ela e as irmãs, Sophia e Aurora, amaram a decoração colorida nos balões, painéis e das mesas dos doces e bolo com o tema da celebração: 'As Meninas Superpoderosas'.