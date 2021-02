Nego Di participa do programa 'A Eliminação', do Multishow Reprodução

Nego Di quer distância de Karol Conkáa. O humorista soltou os cachorros contra a cantora que está no quarto paredão do 'BBB 21'. A rapper e ex-aliada no jogo disputa a permanência na casa com Arthur e Gilberto, mas o humorista deixou claro que a sua torcida é contra. "Independente de tudo isso, eu só desejo que ela vá para a put* que pariu, vá tomar no c* dela. Não me procure mais, cara, vai se tratar", mandou o participante com o maior índice de rejeição da história do 'Big Brother Brasil': 98,76%.

O gaúcho foi o terceiro eliminado desta edição e deixou a casa na última terça-feira (17). Desde que saiu e viu alguns vídeos, o ex-brother alfinetou Karol as atitude da rapper. Dói um pouco e ao mesmo tempo me preocupa. Porque existe um limite entre tu ser um jogador e entre tu ter... É aquela brincadeira do parafuso a menos, eu já começo a tirar a pessoa para tipo... Parece um pouco até de sociopatia, não é algo normal", comentou para Bruno de Luca no programa 'A Eliminação', do Multishow um dia depois de sua saída.

"Sei que elas fez muitas maldades e cometeu alguns erros assim como eu. Vi alguns vídeos dos erros que ela cometeu. Vi coisas que ela até falou depois que 'ah! agora o Di já foi'. Como se o grande problema fosse eu e até palavras que ela colocou na minha boca", completou Nego Di.