Kaique Oliveira Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 02:00

Responsável por vestir as maiores celebridades da atualidade como Anitta, Xuxa, Claudia Leitte, Izabel Goulart, Pabllo Vittar, entre outros famosos o estilista Kaique Oliveira vibra com a nova tendência da moda por conta das mudanças de hábito da sociedade. "Os consumidores estão cada vez mais conscientes e comprometidos com seu papel enquanto parte de uma sociedade, politizados em seus comportamentos, cada vez mais exigem posicionamentos das marcas com relação aos cuidados com a natureza e respeito a vida, afirma ele.



O estilista revela que a indústria da moda tem um grande impacto ambiental, e que é necessária transparência com o consumidor até o descarte das peças. “A sustentabilidade não pode mais ser ignorada, e a indústria da moda tem um grande impacto ambiental, a partir desse momento consideramos necessidade de compreender os conceitos de fast fashion e slow fashion, o consumo desenfreado dando espaço ao consumo inteligente. É importante que as marcas se atentem a origem dos seus materiais, para que haja transparência com seu consumidor sobre o trajeto da produção até o descarte”, explica.



Para Kaique, diante da mudança de comportamento e hábito da sociedade, sejam por fatores sociais, econômicos, ambientais ou até mesmo a situação de alerta que estamos vivendo, nota-se uma aceleração neste processo de mudança, também, em conceitos de vestuário. Ao ser perguntado sobre por onde começar esta conscientização, o sergipano deu dicas: "Apostar em materiais com menos impacto ambiental, como tecidos ecológicos, ou que tenham uma fabricação inteligente, com menos uso de água e consumo de energia. Quando falamos reaproveitar materiais, não estamos falando apenas do que sobra das produções, mas também de um tópico que para algumas marcas ainda é delicado; o reuso de peças já existentes com uma nova cara“.