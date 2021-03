Suzy Cortez no pole dance Vanessa Dalceno

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 05:00

Modelo e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez é a mais nova adepta do pole dance. A morena conta que procurou esse tipo de dança para ajudar em seu condicionamento físico. "Sempre treinei pesado, por isso procurei o pole dance e já vejo os resultados, não só na queima de calorias, mas no aumento da minha autoestima, flexibilidade e até meu sono está com mais qualidade. Eu trabalho o corpo inteiro praticando uma dança sensual", disse Suzy, que é uma das pioneiras da plataforma de compartilhamento de conteúdo adulto, a OnlyFans.