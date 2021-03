Larissa Manoela e Léo Cidade fotos Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 05:00

fotogaleria Os amigos de Larissa Manoela estão um tanto preocupados com a atriz. É que quem conhece bem a ruiva, que sempre foi muito alto astral e de sorrisos largos, ultimamente tem notado que ela vem tentado disfarçar sua bad pelo fim do namoro com o ex, o ator Leo Cidade. Esta coluna soube que o relacionamento terminou em comum acordo, após algumas crises de ciúmes de Lari.

Na pandemia, Leo e Larissa vinham dividindo o apartamento da atriz, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. E há quem diga que a relação começou a desandar após Larissa Manoela ficar enciumada, entre outras coisas, com o novo trabalho de Leo Cidade em 'Gênesis', na Record. Bom, ao menos é esse o comentário que rola nos bastidores da trama bíblica.

Publicidade

Pessoas próximas ao ex-casal sempre viram Larissa extremamente apaixonada pelo rapaz, tanto que ela mesma saiu na frente e o pediu em namoro. E essa paixão da atriz pelo agora ex-namorado ainda existe, por isso Lari tem estado bem 'deprê' após o término. Nos bastidores há uma expectativa pela volta do casal ou ao menos para que Lari comece logo as gravações de seu primeiro trabalho na TV Globo, pra ver se assim ela levanta mais o astral.



Leo Cidade e Larissa Manoela anunciaram o fim do namorado no mês passado, após 3 anos juntos. Na ocasião, a assessoria da atriz emitiu um comunicado sobre o término: "Larissa Manoela e Leonardo Cidade não estão mais juntos. O namoro acabou, mas o carinho entre eles permanece. Larissa e Leo tomaram essa decisão nos últimos dias. Ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro".