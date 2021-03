Coluna da Fabia Oliveira - Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 05:00

A mãe casada de uma famosa atriz Global anda pulando a cerca pelas costas do pai da artista. Ela vem tendo um caso com um rapaz novinho e o relacionamento, apesar de extraconjugal, anda de vento em popa. Não por acaso ela tem bancado um flat no Rio para o amante, onde os dois costumam se encontrar sempre que ela consegue dar aquela escapada. O novinho está mesmo com a bola toda!