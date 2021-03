Marcus Majella foi clicado ao lado do marido em shopping do Rio Agnews

Marcus Majella foi clicado na tarde desta terça-feira (2)em um shopping do Rio, ao lado de seu namorado, o publicitário Guilherme Castro. Ao serem fotografados pelos paparazzi de plantão no local, os dois demonstraram muita simpatia com os profissionais e com os fãs do intérprete de Ferdinando, do humorístico do Multishow, 'Vai que Cola', que acabaram pedindo fotos dos dois. O casal assumiu o relacionamento em outubro de 2019. Muito amor para Majella!