Publicado 02/03/2021 21:32 | Atualizado 02/03/2021 21:54

O funkeiro PK Delas resolveu soltar os bichos para cima dos brothers Rodolffo e Pocah, que falaram mal do seu trabalho na tarde desta terça-feira (2). Em conversa com Sarah e Gil, os dois cantores criticaram as lives feitas pelo artista durante a pandemia do coronavírus. “A mulherada começou a ser depravada, tirava a roupa... Pensa numa cachorrada!”, disse Rodolffo em tom de desaprovação. Em seguida, Pocah comentou. “Estava todo mundo nessa live e era uma cachorrada só!”."Respeitem a minha história, BBB! Essa é a edição dos canceladores, que não olham pro próprio umbigo e julgam sem saber a fundo. Fizemos história no meio da pandemia, as minhas lives foram uma das maiores do Brasil e, devido a elas, conseguia tirar sorrisos e fazer a galera dançar, cantar, se soltar e se divertir", começou PK Delas que negou ter sido desrespeitoso. "Algumas tinham pegadas sensuais e eu sempre fui extremamente respeitoso com todos e por isso sempre tinha um público enorme disposto a participar e curtir.