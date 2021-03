Xamã Lucas Nogueira/Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:47

O sucesso de Xamã está alinhado com os astros! O cantor lança nesta quinta-feira (4) - dia em que a lua entra em Sagitário - o clipe de 'Sagitário', a faixa solo mais escutada de 'Zodíaco', álbum que segue entre os mais ouvidos no Spotify desde o lançamento. Com produção e distribuição da gravadora Bagua Records, a direção do vídeo ficou por conta de Dauto Galli, que também assinou outros sucessos deste projeto, como 'Touro', 'Gêmeos', 'Leão' e 'Escorpião'. Juntas, essas faixas somam mais de 50 milhões de streamings.



"Ô, sagitariana, tava tudo tão normal, até que te encontrei, amor de Carnaval" canta Xamã em 'Sagitário'.



Aproveitando o gancho, o diretor explorou o lado festivo e desapegado dos sagitarianos para criar um clipe ambientado num imaginário rolé de Carnaval no Rio de Janeiro.