Luana Piovani

O Dia

19/03/2021

Luana Piovani usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (19) para lamentar o fato dos filhos Dom, Bem e Liz não estarem conseguindo embarcar de volta para Portugal, onde moram com ela. As crianças estão no Brasil com o pai, Pedro Scooby, e até agora não conseguiram retornar para a casa da mãe por conta do cancelamento de seus voos.

"Difícil conseguir lidar com a saudade dos meus pintinhos. A TAP (companhia aérea) cancelou de novo o voo dos miúdos pra cá. Agora não sei se eles voltam antes da Páscoa ou depois do trabalho do Pedro, no dia 10 de abril. Difícil, mas enfim... se é bom pra eles, continua sendo bom pra mim. Eu que junte os caquinhos do meu coração", disse a apresentadora e atriz nos stories do Instagram.