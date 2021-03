Juliette reprodução da TV Globo

Juliette Freire está mesmo com a bola toda no 'BBB 21'. Favorita ao prêmio de 1,5 milhão, a advogada vem quebrando recorde atrás de recorde aqui do lado de fora desde o início do confinamento. Ela já é a sister que mais ganhou seguidores no Instagram enquanto confinada no reality. Além disso, já ganhou o título de paraibana mais seguida da plataforma, após desbancar a humorista GKAY. E Juliette acaba de desbancar uma grande influenciadora digital em número de seguidores.

Agora, com 14,5 milhões de seguidores, a sister ultrapassou nesta sexta-feira (19) os números de ninguém menos que Bianca Andrade, a Boca Rosa, considerada uma das principais influenciadoras do país, que neste momento ostenta a marca de 14,5 milhões de seguidores. E agora falta bem pouco para ela desbancar em números outra sister da última edição: Manu Gavassi, que está a apenas 1,3 milhões de seguidores na frente de Juliette.