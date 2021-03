Karol Conká Reprodução / TV Globo

Publicado 24/03/2021 22:38 | Atualizado 25/03/2021 08:32

Karol Conká apareceu nas redes sociais. Desde que foi eliminada há um mês do 'BBB 21' com a maior rejeição antes já vista na história do reality da Globo, 99, 7%, a cantora ficou quietinha no seu canto, mas na noite desta quarta-feira (24), ela mostrou que continua de olho em tudo e ainda afiada. Karol aproveitou o sucesso de um dos memes que criou sem querer dentro da casa para ressurgir no Twitter. Vários internautas resgataram a frase célebre da rapper 'qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida e minha carreira bem bonitas lá fora' para comentar a saída de Carla Diaz. E aí Karol gostou do bafafá e ressurgiu: "Qualquer coisa me bota na próxima ediçãwwwnnn", escreveu na rede social.

Qualquer coisa me bota na próxima ediçãwwwnnn — Karol Conká (@Karolconka) March 25, 2021







Nos comentários, vários seguidores disseram que estavam com saudades da ex-participante e que ela não estava tão errada sobre certos participantes, como Sarah, que chegou a ser a favorita ao prêmio mas que, hoje, vê suas chances de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão sumirem. "Você foi a melhor participante de todas as edições, a mais verdadeira", comentou um fã. "Karol, você nunca esteve errada sobre a Sarah, me perdoa por ter duvidado de você", comentou outra.