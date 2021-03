Bianca Rinaldi divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:57

Em seu novo projeto audiovisual, ‘Você Pode Escutar?’, a atriz Bianca Rinaldi visa promover debates sobre questões sociais por meio de entrevistas em seu Instagram. No mês de abril, Bianca falará sobre ‘Doenças Raras'.

O debate será ao lado de Regina Próspero, presidente do Instituto ‘Vidas Raras’, desde 2008. Com ela, estará também seu filho, Dudu Próspero, que é portador de Mucopolissacaridoses, que são doenças hereditárias causadas por erros do metabolismo que levam à falta de funcionamento adequado de determinadas enzimas, substâncias responsáveis por nos manter saudáveis.

Juntos, eles conversarão sobre como é a vida de uma pessoa com doença rara, o papel do SUS em relação a esta população, bem como desafios diários e preconceito. Vale lembrar que a atriz, ao lado do marido Eduardo Menga, já teve o instituto ‘Eu Quero Viver’, que era voltado para a divulgação de doenças raras.