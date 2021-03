Sorriso Maroto Divulgação

Publicado 25/03/2021 16:13 | Atualizado 25/03/2021 20:09

Esta coluna vem a público fazer uma retratação de uma nota publicada no dia 17/02, sobre o operador de som do grupo Sorriso Maroto, Bruno Pita, ter pedido ajuda aos amigos pelas redes sociais para que eles realizassem doações através de transferências pelo PIX. Bruno nega que as doações fossem destinadas ao tratamento do câncer de sua mulher, como publicado anteriormente. Ele afirma que toda verba arrecadada "era com intuito de buscar ajuda financeira para sua família e amigos próximos”. Na publicação do Instagram em que pedia as doações, Bruno não especificou para onde o dinheiro seria destinado.

O profissional afirma ainda que sua mulher esteve doente entre 2017 e 2019 (quando se curou da doença). Além disso, Pita garante que na época em que sua mulher esteve em tratamento, o casal contou com apoio e assistência do grupo Sorriso Maroto.

A coluna se desculpa com Bruno Pita e sua família por não tê-lo procurado para que ele tomasse conhecimento ou autorizasse tal reportagem antes que a mesma se tornasse pública.