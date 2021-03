Thalita Zampirolli Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:21 | Atualizado 25/03/2021 16:22

Dona de um corpo irretocável, Thalita Zampirolli exibiu suas curvas em um ensaio e biquíni. A empresária e modelo trans, que mora nos Estados Unidos há alguns anos, falou sobre seus cuidados para manter a boa forma.

"Não abro mão de manter uma dieta regrada e balanceada, não só pela aparência física, mas também por uma qualidade de vida melhor. Treinar faz parte do meu cotidiano, me faz sentir bem e disposta para seguir meu dia. Estou na minha melhor versão, de bem comigo mesma e com meu corpo. Sou uma mulher feliz e realizada", afirma a loura.